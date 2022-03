FNP wol pont tusken De Hommerts en Langwar

As it oan de FNP yn Súdwest-Fryslân leit, komt der in fytspont tusken De Hommerts en Langwar. Dy ûntslút dan de Súdwesthoeke fan Fryslân mei De Fryske Marren en fierder. Fytsers dy’t út de omkriten fan Warkum en Heech nei Langwar of De Jouwer wolle (of oarsom), moatte no oer Snits of Spannenburch, dat skeelt dan 20 km.

Ynwenner fan De Hommerts, Henk de Boer: “We wolle as FNP nei de ferkiezings graach mei dit plan oan ’e gong, ûnder oare yn gearwurking mei de doarpsbelangen, Marrekrite, Waterland van Friesland, fytsersbûn, gemeenten en Rykswettersteat.” Yn dit proses sil it hearren fan omwenners net ûntbrekke. Dy binne bekend mei de omjouwing.

Fytspontsjes wurde hieltyd populêrder yn Fryslân. Harren farseizoen is sûnt 2021 dan ek flink ferlinge. Sawol ynwenners as toeristen meitsje der tankber gebrûk fan. De VVV hat al in spesjale brosjuere mei as titel ‘Oerstekke’ útbrocht. De FNP wie earder al op wurkbesite by it Terhernster Fear; dêr is it ek slagge om in fytspont oer it Prinses Margrietkanaal te realisearjen. Dat is no in grut sukses. Henk de Boer: “Dan soe it by ús, tusken De Hommerts en Langwar, ek slagje kinne.”