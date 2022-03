Flechtsjende misdiedigers ride Belgysk karnevalspublyk yn: protte minsken dea en ferwûne

Yn it Waalske doarp Strépy-Bracquegnies is sneintemoarn in auto ynriden op de minsken dy’t oan ‘e kant fan ‘e dyk stiene yn ferbân mei de pleatslike karnevalsoptocht. Yn de auto sieten twa manlju dy’t besochten om út te naaien foar de plysje. Der binne mear as njoggentich minsken ferwûne rekke. Tweintich fan harren binne der min oan ta. Op syn minst seis minsken binne troch de die dearekke.