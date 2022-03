Ferline jier hast 30% minder wenningynbraken yn Fryslân

Yn Fryslân is it tal wenningynbraken yn 2021 neffens in jier earder mei 29% tebekrûn. De plysje krige ferline jier 604 meldingen, yn 2020 wiene dat der 854. Ynbrekkers lieten ferline jier foaral It Hearrenfean lofts lizze. Yn dy gemeente waarden sels 59% minder wenningynbraken by de plysje meld. Dat docht bliken út ûndersyk fan Independer op basis fan Nasjonale Plysjedata.

Yn Fryslân rûn it tal wenningynbraken yn trochsneed hurder tebek as lanlik. Dat lêste wie 23,1% minder as yn 2021. Yn in stikmannich Fryske gemeenten wie it tebekrinnen sterker, lykas op It Hearrenfean (-59%), Eaststellingwerf (-53,33%) en Tytsjerksteradiel (-46,15%).

“Minsken wiene fansels mear thús troch de tichtplicht fanwege de koroanagoarre. Mar we binne no wer mear bûtendoar. It tal ynbraken sil wer tanimme, dat soargje foar goede slotten of in befeiligingssysteem”, seit Michel Ypma, ekspert wenfersekeringen by Independer.

Just stiging yn Smellingerlân en Súdwest-Fryslân

Spitigernôch wie net oeral yn Fryslân in tebekrinnend tal ynbraken te sjen. Sa naam it tal wenningynbraken yn 2021 just – absolút sjoen – yn Smellingerlân it sterkst, mei 25,4%, ta (fan 63 yn 2020 nei 79 yn 2021). Yn Súdwest-Fryslân naam it tal ynbraken licht ta (+5%).

Ljouwert: measte ynbraken de húshâlding

De kâns op in wenningynbraak is yn Fryslân it grutst yn ’e gemeente Ljouwert. Op tûzen húshâldens waard dêr yn 2021 yn totaal 3,8 kear ynbrutsen Dat is in stik heger as de lanlike trochsneed fan ‘mar’ 2,9 wenningynbraken op tûzen húshâldens.

De top 5 Fryske gemeenten mei relatyf de measte wenningynbraken:

Ljouwert: 3,8 ynbraken op tûzen húshâldens; Smellingerlân: 3,2 ynbraken op tûzen húshâldens; Súdwest-Fryslân: 2,1 ynbraken op tûzen húshâldens; Tytsjerksteradiel: 1,5 ynbraken op tûzen húshâldens; It Hearrenfean: 1,5 ynbraken op tûzen húshâldens.

Yn trije stêden likefolle ynbraken as yn fiif provinsjes byinoar

De measte ynbraken wiene ferline jier yn de haadstêd Amsterdam (1.716), folge troch Rotterdam (1.012) en De Haach (1.002). Yn dy trije stêden mei-inoar barre sels likefolle wenningynbraken as yn hiel Drinte, Flevolân, Fryslân, Oerisel en Grinslân byinoar.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje.