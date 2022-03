“Ferbean om de taal fan de besetter te praten”: taalstriid lôget op yn Oekraïne

De Russyske ynfal hat derfoar soarge dat de spannings tusken de twa grutte taalgroepen yn ‘e Oekraïne tanimme. Yn it westen fan it lân wurdt foaral Oekraynsk praat, mar it easten is fanâlds Russysktalich en yn ‘e midden leit it in grut oergongsgebiet dêr’t beide talen en in mingfoarm dêrfan praat wurde. It Russysk hie altyd mear status en lang net alle Russysktaligen prate Oekraynsk, wylst it omkearde wol it gefal is. No’t in protte Russysktaligen út it easten wei nei it westen fan it lân ta flechtsje, jout dat wolris argewaasje.

In ferbodsboerd mei in baarch yn de kleuren fan ‘e Russyske flage of de tekst “Ferbean om de taal fan de besetter te praten”: rûnom yn it westen fan it lân binne op restaurants en winkels plakplaatsjes te sjen dy’t dúdlik meitsje dat de minsken dêr gjin sympaty hawwe foar alles wat mei Russysk te krijen hat.

Op it gebou dêr’t de flechtlingen út it easten opheind wurde, hat ien de ferbodstekst ek opplakt. Dy dogge wakker harren bêst om safolle mooglik Oekraynske wurden te brûken.

Planút foar it Russysk opkomme docht hast net ien mear. Minsken dy’t nea in wurd Oekraynsk leard ha, geane no op Oekraynske les. Wurkjouwers yn it westen fan it lân wolle gauris gjin minsken yn tsjinst nimme dy’t de Oekraynske taal net machtich binne.