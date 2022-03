Ekstra ympuls foar ynnovatyf MKB Noard-Nederlân

Undernimmers yn it midden- en lytsbedriuw, dy’t de helberens fan in nij produkt, tsjinst of proses mjitte wolle of mei-inoar oan ynnovative oplossings wurkje, kinne subsydzje oanfreegje. Mei-inoar is der goed sân miljoen euro beskikber. De subsydzjes wurde jûn troch de Ryksoerheid en de provinsjes Fryslân, Grinslân en Drinte. It giet om twa subsydzjes út it programma MKB-ynnovaasjestimulearring Regio en Topsektoaren (MIT ). De subsydzjes MIT Haalbaarheid en MIT R&D Samenwerking kinne fan respektyflik 12 april en 1 juny ôf oanfrege wurde by it Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN ).

Mei de MIT-subsydzjes ûnderstreket provinsje Fryslân it belang foar ûndernimmers om hieltyd wer te ûntwikkeljen en te ynnovearjen. Deputearre Friso Douwstra: “Sirkulariteit, enerzjy, sûnens en digitalisearring binne maatskiplik relevanter as ea. Foar ûndernimmers biedt dat – njonken útdagingen – ek nije ûntwikkelkânsen. Ik bin bliid dat wy mei it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat ûndernimmers mei de MIT-subsydzje stypje kinne by it benutten fan dy kânsen. Sa krije ynnovative ûndernimmers yn it noarden in ekstra ympuls.”

MIT Helberens

Mei de subsydzje kinne ûndernimmers de ekonomysk en technysk sterke en swakke kanten, kânsen en risiko’s fan in nij produkt, tsjinst of proses ûndersykje. Op basis dêrfan kinne sy dêrnei beslute oft sy oergeane ta ûntwikkeling fan de ynnovaasje. Der wurdt subsydzje jûn oant fjirtich persint fan de kosten foar ûnôfhinklik ynnovaasje-advys, leankosten fan wurknimmers, eigen oeren, apparatuer en materiaal. It subsydzje hat in maksimum fan € 20.000 per helberensprojekt.

MIT R&D Gearwurking

Dy subsydzje is bedoeld foar research en development. Undernimmers, dy’t yn ‘e mande mei oare ûndernimmers oan ynnovative oplossings foar de takomst wurkje, kinne stipe oanfreegje foar in ûndersyks- en ûntwikkelingsprojekt. Binnen dat projekt ûntwikkelje sy mei-inoar in nij produkt, tsjinst of proses dat tichteby de merk stiet. Der wurdt subsydzje jûn oant 35 prosint fan de kosten foar ûnder oare personiel, apparatuer en materiaal. De subsydzje hat in maksimum fan € 350.000 per R & D-gearwurkingsprojekt.

Subsydzje oanfreegje en kontakt:

MIT Haalbaarheid: www.snn.nl/MITH 2022;

MIT R&D Samenwerking: www.snn.nl/MITRDS 2022;

Telefoan: 050 -5224 915 | Mail: bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl.