Ekstra wyldmaatregels op provinsjale diken

Hieltyd faker binne der op provinsjale diken oanridings mei oerstekkend wyld. De provinsje nimt ekstra maatregels om sokke ûngemakken foar te kommen. It giet om fan hast 600.000 euro foar de kommende tsien jier en dan benammen op lokaasjes mei de measte oanridings.

Reeën en deimen

Ferspraat oer Fryslân komme jierliks goed 700 reeën en deimen yn botsing mei in auto. Op grûn fan in ynventarisaasje oer de perioade fan 2017 oant 2020 is in seleksje makke fan fiif lokaasjes yn Fryslân. Der is sjoen nei it tal ûngelokken en wat de gefolgen wiene. It giet om de N351 by de Rottige Meenthe, de N359 by Rûgehuzen/Riis, de N380 by Mildaam-West en de N381 by Appelskea en it Wynterperskar. Dêr is de kommende twa jier 250.000 euro foar beskikber.

Der binne ferskate maatregels mooglik, lykas warskôgingsbuorden, wyldstekken, it ferleegjen fan de faasje en kommunikaasje oer wyld om ûngemakken mei wyld foar te kommen. Foar elk plak wurdt besjoen hokker maatregel tapast wurdt. In kombinaasje is ek mooglik.

Otters

It tal ûngemakken mei otters nimt ek ta. Yn 2020 en 2021 wiene dat jierliks mear as sechstich. Dêr sneuvelet nei skatting in tredde part fan de Fryske otterpopulaasje mei.

Op grûn fan it Otterarrest (2014) binne yn Fryslân fjouwer gefaarlike oerstekplakken foar otters op provinsjale diken oanpakt. It restearjende budzjet fan 340.000 euro wol de provinsje ynsette yn de kommende tsien jier. Alle jierren is der 34.000 euro beskikber om besteande en nije otterknyppunten oan te pakken. Alle jierren besjocht de provinsje hokker knyppunten oanpakt wurde.

Hoewol’t de maatregels rjochte binne op provinsjale diken, komme ûngemakken mei wyld op alle diken foar. De provinsje besjocht mei Rykswettersteat en gemeenten wêr’t ferlet fan maatregels is.