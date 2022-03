Eksportearje? Help is ûnderweis

Bedriuwen yn Fryslân dy’t graach harren produkten yn it bûtenlân ferkeapje wolle en dêrby holpen wurde wolle, kinne by de provinsje oanklopje. Dy stipet it oannimmen fan in meiwurker dy’t him folslein op de eksport rjochtsje kin. Ynternasjonaal ûndernimme is goed foar de ekonomyske groei yn Fryslân. Eksportearjende bedriuwen binne ek wichtich foar in stabilere ekonomy, benammen yn tiden fan krisis. Om de eksportaktiviteiten te stimulearjen is yn 2015 it ‘Aanvalsplan Internationaal Ondernemen’ opsteld. Dêr kaam ûnder mear it subsydzje Ynternasjonaal Undernimmen út.

In goed foarbyld is it bedriuw Deepgrooves fan Chris Roorda yn de Blokhúspoarte yn Ljouwert. Roorda is in pasjonearre finylsamler, dj en eigener fan winkel en label Deeptrax Records. Roorda brûkte earder it subsydzje om eksportmeiwurkers oan te stellen: “Troch de kontakten mei it bûtenlân ûntslútst nije netwurken en mooglikheden foar ekstra ymportkânsen. De subsydzjes foar dy meiwurkers kinst goed brûke foar ekstra tiid, yntegraasje en oplieding fan de nije eksportmeiwurker.”

It Fryske eksportfolume is de ôfrûne jierren omheech gien, blykt út ûndersyk, mar der is wol ferlet fan in regeling dy’t it yn tsjinst nimmen fan in eksportmeiwurker finansjeel stipet. Foar sa’n fyftich bedriuwen hat de provinsje dêrom 5.000 oant 10.000 euro leankostesubsydzje it bedriuw beskikber. De subsydzje kin fan 4 april ôf oanfrege wurde.

Mear ynformaasje is te finen op www.fryslan.frl/subsidies. Foar fragen kin kontakt opnommen wurde mei de ôfdieling Subsydzjes: telefoan 058 292 59 25 of provincie@fryslan.frl