Earehage foar roustaasje Piet Paulusma

Piet Paulusma (foto: Omrop Fryslân)

Sneon is waarman Pyt Paulusma kremearre. De roustaasje gie oer Paulusma syn âld wenplak Hjerbeam nei it krematoarium te Marsum. By kafee Oant Moarn stie in earehage fan goed fjirtich trekkers. De boeren bewiisden Paulusma dêrmei de lêste eare.

De Hjerbeamster hiene manmachtich de flaggen út, net healstôk mar lyk yn ‘e wyn, op fersyk fan de famylje, mei’t Paulusma dat folle leaver hie. Oan ‘e kant fan ‘e dyk hantsjeklapten de ljuwe doe’t de rouweinen troch de buorren rieden.

Freed lei Paulusma yn Harns opbiere en koene minsken ôfskie fan him nimme. De populêre waarman is ferline wike snein oan in rare sykte ferstoarn.