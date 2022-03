Doede Wiersma: Foaroardiel

Oertinking

Foar myn sechsde wist ik dat der trije tsjerken yn myn bertedoarp stiene. En dat der yn ús herfoarme gemeente trije rjochtingen wiene: swier, minder swier en licht. Elk tocht fan himsels dat er de wiere tsjerke wie. De sa orizjinele dr. Oepke Noordmans skreau: “Wy rekkenje graach. Fan de bewenners fan ’e ierde lûke wy earst de heidens ôf, dêrnei de mohammedanen en dan de Joaden. Wy hâlde de kristenen oer, mar wy geane fierder: Gryks- en Roomsk-katoliken steane fier fan ús ôf, dus wy hâlde de protestanten oer. Mar dêr binne ek hiel wat streamingen dêr’t wy ús net by thús fiele. Us geastlike famylje is lyts. Soms bekrûpt ús it gefoel dat er útstjerre sil. Gods famylje is grut! Hy is de Heit yn ’e himel.”

De frou út Samaria hat soksoarte fan opfettings: “Jim sizze dat Jeruzalem it plak is en hjir tinke se dat it op dizze berch by Samaria moat.” Jezus tilt de diskusje mei de frou fuort op heger plan: “It plak docht der net ta, it is tiid om ‘echt’, yn geast en wierheid God te oanbidden.” By ‘geast’ tink ik oan it tsjinoerstelde fan de fêststeande foarmen. Net de uterlikheden yn tsjerke, mar wêr’t it echt om giet. De tsjerke kin in prima tsjerkoarder ha, in treflik tsjinstboek mei formulieren, mar as der gjin entûsjasme en leafde yn ’e gemeente is, dan jout it allegearre neat. Jim regels, allegearre goed en wol, seit Jezus tsjin ’e Farizeeën, mar de leafde ûntbrekt!

‘Wierheid’ stiet foar it ûnechte oer. Jonge minsken sykje yn tsjerke echte, oprjochte leauwigen, in echte earetsjinst, echte foargongers. Om dy geast fan ienhied en wierheid ûnder leauwigen bidt Jezus yn Johannes 17

Lêze: Johannes 17:11b (Hillige Heit)-15

