De Fryske Marren iepenet mienskiplik ynformaasjepunt Oekraïne

Gemeente De Fryske Marren kriget in protte telefoantsjes en mailtsjes fan ynwenners dy’t wat dwaan wolle foar de minsken yn Oekraïne. Boargemaster Fred Veenstra fan De Fryske Marren neamt it hertferwaarmjend. “Minsken biede harren fakânsjewente, souder of in ekstra keamer oan dy’t se noch frij hawwe. Der wurdt ek in protte guod en klean ynsammele. It is moai om te sjen dat elkenien in stientsje bydrage wol en helpe wol.”

Mailadres

Om it oanbod te ynventarisearjen hat de gemeente it mailadres oekraine@defryskemarren.nl ynsteld. Dêr kinne ynwenners terjochte foar fragen en wurde de oanbiedingen foar húsfêsting sammele. Veenstra: “Op it stuit kinne wy as gemeente noch net aktyf hannelje. Wy wachtsje op konkrete fersiken en regelingen fan de lanlike oerheid. Dat sil fansels wol barre en dan wolle we der klear foar wêze. Wy registrearje elts oanbod foar húsfêsting en opfang. As wy witte hoefolle flechtlingen oft wy yn ús gemeente húsfêstje meie, nimme wy kontakt op mei dejingen dy’t dat oanbean hawwe.”

Oanslute by lanlike oanpak

In protte Friezen binne begûn mei ynsammelaksjes. It oanbod fan guod en klean is grut. De gemeente riedt elkenien dy’t sa’n inisjatyf starte wol, om by helporganisaasjes lykas it Reade Krús en Stichting Flechtlingewurk te ynformearjen wêr’t ferlet fan is. It is ek mooglik om finansjeel by te dragen op Giro 555. Dêr binne ferskate helporganisaasjes oan ferbûn, sadat de juste help ynset wurdt.

Fragen?

Wa’t fragen oer de situaasje yn Oekraïne hat of húsfêsting oanbiede wol, kin nei it gemeentlik ynformaasjepunt oekraine@defryskemarren.nl maile. De fragen wurde byholden en de webside wurdt oanfolle mei de meast stelde fragen en antwurden. Wa’t persoanlik kontakt ha wol, kin terjochte op it algemiene nûmer fan de gemeente: 140514.

Mear ynformaasje:

www.rodekruis.nl

www.stichtingvluchtelingenwerk.nl

www.oekraineheefthulpnodig.nl