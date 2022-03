‘De Findeldrager’ fan Rembrandt komt nei Ljouwert

It skilderij ‘De Vaandeldrager’ (1636) fan Rembrandt van Rijn sil it kommend jier op reis by de tolve Nederlânske provinsjes del. Fanwege de relaasje dy’t de jonge Rembrandt mei Fryslân hie, wurdt it wurk as earste yn it Frysk Museum presintearre. It skilderij wurdt yn maaie in moanne lang yn Ljouwert útstald. Op de iepeningsdei sil it museum fergees tagonlik wêze en in oanfoljend aktiviteiteprogramma organisearje om safolle mooglik besikers de kâns te jaan om it topstik te besjen.

Yn in yntime presintaasje wurdt stilstien by de bân dy’t Rembrandt mei Fryslân hie. Sa boaske er yn 1634 mei Saskia Uylenburgh yn Sint-Anne. Nei it Frysk Museum reizget De Findeldrager troch nei it Sintraal Museum yn Utert. Oare dielnimmende musea binne it Stedsmuseum yn Alkmaar, it Drintsk Museum yn Assen, Keunstliny yn Almeare, it Noard-Brabânsk Museum yn Den Bosch, it Mauritshûs yn De Haach, it Ryksmuseum Twinte yn Ynskedee, Museum Arnhim, it Siuwsk Museum yn Middelburch, it Bonnefantemuseum yn Maastricht en it Grinzer Museum. Nei de rûnreis is it skilderij bliuwend te bewûnderjen op de Earegalerij fan it Ryksmuseum.

De Findeldrager

It wurk út 1636 fan Rembrandt waard ein jannewaris 2022 troch de Nederlânske steat oankocht mei stipe fan de Feriening Rembrandt en it Ryksmuseum Fûns. De rûnreis troch Nederlân wurdt mooglik makke troch it Ryksmuseum, de Feriening Rembrandt en de Freonelotterij.

Njonken de rûnreis wurdt in webside mei alle ynformaasje oer de rûnreis fan ‘De Findeldrager’ lansearre. It Ryksmuseum makket in spesjaal lespakket foar primêr en fuortset ûnderwiis en mbû. It lesmateriaal wurdt fergees beskikber steld en slút oan by de besteande leardoelen yn ferskate kurrikula. Yn gearwurking mei de Feriening Rembrandt ferskynt in begeliedend boek oer de oankeap en it belang fan it skilderij foar de kolleksje Nederlân.