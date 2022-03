Cv’s ministers net emosjoneel genôch om yn it Frysk oer te setten

It Ryk is net fan doel om op grutte skaal ynformaasje yn it Frysk oer te setten. Wol wurdt in protte Ingelsk brûkt, om it fêstigingsklimaat fan bûtenlanners yn Nederlân. Friezen binne wol in aparte doelgroep fan de Ryksoerheid, mar it oersetten yn it Frysk wurdt foaral dien as dat Friezen yn emosjonele of gefoelige situaasjes helpt.

Dat seit Hanke Bruins-Slot, de ministerske fan ynlânske saken, dy’t op Ryksnivo de Fryske taal op ‘e noed hat. Hja jout dêrmei antwurd op fragen fan de Fryske D66-Keamerleden Romke de Jong en Tjeerd de Groot. Dy woene benammen witte wêrom’t de cv’s fan ‘e nije ministers en steatssekretarissen net yn it Frysk op ynternet steane.

Neffens de ministerske wurde dy inkeld yn it Frânsk, Dútsk en Ingelsk oerset, om’t se “informerend van karakter” binne. Sokke teksten komme almeast net yn ‘e beneaming foar ferfrysking.

Frou Bruins-Slot ferwiist nei it oersetbelied fan ‘e Ryksoerheid en seit dat dat mei de niis neamde regeling foar it Frysk yn it lyk brocht is mei de Wet gebrûk Fryske taal. Hja skriuwt dat har ferantwurdlikheid “voortkomt” út dy wet.

Op fersyk fan de Keamerleden wie de beantwurding fan de Keamerfragen yn it Nederlânsk en yn it Frysk dien.

De Keamerfragen en de ministerske har antwurden binne hjir te finen.

It oersetbelied fan de Ryksoerheid is hjir te finen.