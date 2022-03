Briefkje oer taal (2)

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer. (sjoch Briefkje oer taal (1) | It Nijs)

Bêste Jan,

dyn ‘natuerlike’ omskriuwings binne gewoaner en oansprekkender. It docht hiel keunstmjittich oan om krekt de selde wurdfoarm oan te hâlden as yn it Hollânsk. Wurden en taalkonstruksjes yn de iene taal binne net altyd op de selde wize oer te setten yn in oare taal. Dat is no krekt it ûnderskied tusken talen, de wize fan sizzen, it taaleigen. Wêrom soenen wy no perfoarst yn it Frysk in selde soarte wurd foar grensoverschrijdend hawwe wolle? De ynhâld (in grins oergean) is ús wol dúdlik, der wurdt ommers sa folle oer skreaun en wreaun tsjintwurdich, mar eins soenen wy der wiis mei wêze moatte dat it ek op in oare wize útdrukt wurde kin. Soks bringt mear nuansearring oan ’t ljocht. Wêrom soenen wy in wurd as rolstoelbehoeftig letterlik as ien wurd yn it Frysk oersette wolle, wylst it yn it Frysk gewoan (natuerlik) útdrukt wurde kin mei: Hy hat in rolstoel nedich. Hjir sjogge wy de wearde fan meartaligens; it ferskil sit him yn dit gefal ienfâldichwei yn it brûken fan it tiidwurd wêze/zijn (rolstoelbehoeftig zijn) en it tiidwurd hawwe (in rolstoel nedich hawwe). Jo binne wat en/of jo hawwe wat. Dêr soe noch in hiel soad oer te sizzen wêze.

De reaksje fan Henk (opmerking by ôflevering 1; tige tank) jout dêr in moaie oanfolling op. Hollânske wurden lykas uitkeringsgertechtigd dogge al stiif en tige formeel oan en yn it Frysk is soks noch ‘ûnnatuerliker’(útkearings(ge)rjochtige wol ús perfoarst net oan). My tinkt dat allinnich amtners der miskien ferlet fan hawwe, grif om yndruk te meitsjen.

Dy grins, om op grensoverschrijdend werom te kommen, wurdt nammers de noarm mei bedoeld: oer de grins gean is dus bûten de noarm komme en dat is der fier by troch. Grinsferlizzend liket my gjin goed idee, want as wy dêr lang mei trochgeane, draait it út op noarmleazens. As it om in geografyske grins giet, en dêr geane wy withoefaak oerhinne, dan is grinskrusend in moai, brûkber wurd. Dan tink ik oan regels of ôfspraken dy’t jilde foar in gebiet oan beide kanten fan de grins. Kinne wy grinskrusend op fakânsje.

Om sa ticht mooglik by (over)schrijdend te bliuwen, wurdt (oer)skridend betocht, mar dat is gjin Frysk. By oertrêdzje tinkt men oan de wet en oan ferkearsregels: in ferkearsoertrêding. Dat trêdzjen is my suver te konkreet; earne oerhinne stappe, oer in grins? Bûten de noarm? Ut ’e pas rinne? Nee, no wurdt it ôfwaaid praat. In oertrêding is faaks net sa’n slim fergryp, mar de plysje moat der wol tsjin optrede. Tsja, sjochst al in plysje trippeljen? In trêdzjend optreden! Foar it Frysk is it net iens sa ienfâldich.

Wat ek net sa ienfâldich is, is in goed Frysk wurd foar it Hollânske maakbaar. Ik lies okkerdeis makber, mar dan liket meitsber noch justjes better. Ik tink dat wy hjir ek in oare formulearring, in omskriuwing foar sykje moatte.

Wat tinkt dy?

Mei groetnisse,

Ed