Bouwe de Boer: CO2, wat dogge we dermei?

Kollum

Urgenda stapte yn 2018 nei de rjochter en dy syn útspraak makke dat de wrâld wat opskodde waard: it Nederlânske regear waard twongen om de noarmen (25% fermindering fan CO2) dy’t it himsels oplein hie wier te meitsjen. Apart dat it safier komme moast: wêrom wol noarmen foar in driigjend ûnheil fêststelle en dan der fierder net nei stribje om se te berikken?

Ik tink dat it benammen te meitsjen hat mei it ûnbegryplike en net-sichtbere molekúl dat CO2 is. De omfang fan de gefolgen fan fleanen, autoriden en in protte fleis iten op it útstjitten fan CO2 is net te sjen en dus in grutte ûnbekende.

CO2-paspoart

En dochs soe it wêze kinne dat oer in jier of wat it persoanlik útstjitten fan CO2 hieltyd mear ynsichtlik wurdt. Miskien komt der wol in CO2-paspoart! Alle Europeanen krije dan bygelyks in persoanlik CO2-tegoed dat se produsearje meie. Dat klinkt yngewikkeld en is it nei alle gedachten ek, mar mei dy apps fan tsjintwurdich is der in protte mooglik.

Stel, ik flean nei Grikelân en werom: hoefolle CO2 produsearje ik dan? Antwurd: 800 kg CO2. Yn de benzine-auto: 600 kg en yn de elektryske trein (TGV byg.): 80 kg.

In húshâlding (2,5 pers.) stjit foar wenjen en ferfier (benzine, gas en stroom) sa’n 7500 kg CO2 út. Foar nije wenten en nije auto’s is dat al gau 80% leger.

Wêr moat it op ta?

De trochsneed útstjit fan in persoan yn Europa is 8400 kg. Dat mei 60% ferminderje betsjut tebek nei 3300 kg yn 2030 en nei 0 yn 2050! It Ryk hat dêr foar de bou al in rekkenmetoade foar ûntwikkele. Dy hjit de MPG-score. Alle materiaal dêr’t in gebou mei boud wurdt kriget in CO2-score. Beton skoart bygelyks negatyf, hout posityf. Net oan de noarm foldwaan kinne hâldt yn: net bouwe.

CO2 wurdt de noarm

Sjochst it pas as it trochhast. Dat jildt ek. CO2 moat op alle produkten te sjen wêze. Alle produkten kinne in getal krije, krekt as kaloryen by iten. As dat getal dan ek in priis yn euro’s kriget, komt de Nederlanner yn beweging. Soe dat wurkje?

Ik tink fan wol. Mjitte is witte en… mei witten hoechst net te switten.

Dit is nûmer 62 yn de rige Fryslân – Skjinnerlân

Bouwe de Boer wennet yn Akkrum en is projektlieder fan Freonen fan FossylFrij Fryslân – Skjinnerlân.