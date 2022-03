Benzineprizen stige noch fierder: hoe besparje jo op ‘e útjeften?

Foto: pixabay.com

De oaljeprizen stige troch en de prizen fan brânstoffen oan ‘e pomp geane mei omheech. 2,25 euro foar in mingel benzine is dizze wike al gjin útsûndering mear en as de ûntwikkeling sa trochgiet as de ôfrûne dagen komt dêr alle dagen in sint by op.

De advyspriis foar in mingel Euro 95 yn Nederlân wie hjoed, 2,27 euro. In jier lyn wie dat noch 1,50 euro.

It ynternasjonale enerzy-agintskip besiket al om de priisstiging ôf te remjen troch de eigen oaljereserves op ‘e merk te bringen. Dat is lykwols net in soad, net ienris genôch om de wrâld in dei lang fan branje te foarsjen.

It is net ferbean om Russyske oalje te keapjen, mar in soad bedriuwen dogge dat op ‘t heden út prinsipe of út foarsichtigens net, wat makket dat der grutte krapte ûntstiet en de prizen hurd omheechgeane.

Der binne mooglikheden om wat minder jild kwyt te wêzen. Hjir folgje wat tips: