Hjoed en moarn: brûzjend Bachkonsert

Fan ’e middei op It Hearrenfean en moarn yn Warkum jouwe it Frysk Bach Ensemble en it barokorkest Florilegium Musicum in brûzjend Bachkonsert.

It Frysk Bach Ensemble wurdt foarme troch sjongers fan Collegium Vocale Fryslân en bern dy’t dêr folop yn meidogge.

It gehiel stiet ûnder lieding fan Gerben van der Veen.

Op it programma ûnder mear:

Concerto in d-moll BWV 1059 (mei Martijn van Dongen, blokfluit)

Cantate Himmelskönig sei willkommen BWV 182

Cantate Nach dir, Herr, verlanget mich BWV 150

Motet: Unser Leben ist ein Schatten fan Johann Bach

12 maart 15.30 oere, Roomske tsjerke, It Hearrenfean

13 maart 15.30 oere, Sint-Gertrudistsjerke, Warkum

Tagong € 8,-