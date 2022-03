Frjentsjerter krige stimpas werom

It nijsberjocht fan juster oer de ynwenner fan Frjentsjer dy’t syn stimpas weromstjoerde, omdat er ien hawwe woe dêr’t syn wenplak yn it Frysk op neamd waard, kriget in ferfolch.

Foar de lêzers dy’t wol faker berjochten oer de plaknammekwestje yn Waadhoeke lêzen hawwe, sil it dúdlik wêze dat dy ynwenner Jehannes Elzinga is. Dy is fan betinken dat by de fúzje in flater makke is. It feit dat twa fan de gemeenten dy’t meifusearre waarden offisjeel al Fryske plaknammen hiene, hie derta liede moatten dat soks konsekwinsjes hie foar de offisjele nammen fan alle plakken yn Waadhoeke. Juridysk liket Elzinga gelyk te hawwen, mar hy kriget net gelyk, sels fan de rjochter net.

Elzinga hat syn stimpas weromkrige. Wa’t witte wol hoe’t de gemeente útleit wêrom’t net oan syn fersyk foldien wurde kin, kin it antwurd yn in brief fan twa kantsjes lêze: Waadhoeke_stimpas_antwurd gemeente side 1_2022-03-08

Waadhoeke_stimpas_antwurd gemeente side 2_2022-03-08

Dêrmei is de saak grif noch net útiten.