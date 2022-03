Halbertsmapriis foar Alpita de Jong

Joast Halbertsma (foto: Wikipedia/Drewes/Tresoar, Han de Vries)

Alpita de Jong kriget de Joast Halbertsmapriis foar har biografy fan Joast Halbertsma. De sjuery oardiele: “De Jong zet de naamgever van onze prijs op een veelkleurige en diepgravende manier neer.” De priis wurdt op 31 maart yn Grou útrikt.

De Halbertsmapriis wurdt alle fjouwer jier troch de provinsje útrikt oan ien dy’t ien of mear wichtige boeken skreaun hat op it mêd fan de Fryske taal, literatuer, skiednis of maatskippij. Hy bestiet út in bedrach fan tsientûzen euro.