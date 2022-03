19 maart: fergees konsert yn Ljouwert

Foar koaren is in feestlike tiid oanbrutsen: nei twa jier kinne se wer oefenje en konserten jaan. Om dat te fieren jout it Vocaal Ensemble Leeuwarden (VEL) op sneintemiddei 19 maart in fergees konsert.

Under it tema ‘Achterlân fan Bach’ makket it VEL in muzikale reis by de Thüringer Städtekette lâns mei muzyk fan Bach fia Liszt nei Reger. Dat spilet him ôf yn Thüringen, dêr’t Johann Sebastian Bach berne waard. Besuden it Thüringer Bekken lizze fiif stêden, sawat op ien rjochte line: Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar en Jena. Dy wurde mei-inoar de Thüringer Städtekette neamd.

Dêr hawwe ferneamde musisy wurke. De bekendste is Johann Sebastian Bach, berne yn 1685 yn Eisenach. Dêr kaam Johann Ernst Bach (1722-1777) ek wei. Hy wie fiere famylje en learling van Johann Sebastian en wurke letter yn Weimar. De tredde Bach út Eisenach wie Johann Christoph (1642-1703) ek wer fiere famylje. Yn Gotha wurke Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749) oan it hôf. Erfurt is de bertestêd fan in oare Johann Christoph Bach (1645-1693), in omke fan Johann Sebastian. Yn Weimar wurke folle letter de romantyske komponist Franz Liszt (1811-1886). Wer letter wurke yn Jena Max Reger (1873-1916).

Fan al dy komponisten fiert it VEL ien of mear wurken út. De oargelpartijen wurde spile troch Peter van der Zwaag, dy’t ek in pear soly spilet. Alles stiet ûnder lieding fan de betûfte dirigint David van Roijen.

It konsert op 19 maart begjint om 15.00 oere en wurdt jûn yn de Fermanje oan de Wurdumerdyk yn Ljouwert. Tink derom: fol = fol! It is fergees, mar nei ôfrin kinne de besikers harren bliken fan wurdearring yn in kollekteskaal kwyt.