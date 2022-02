Wetterskip makket mear romte foar wetter en natuer yn Wolvegea-East

Wetterskip Fryslân ferbredet fan begjin febrewaris 2022 ôf de wettergong oan de eastkant fan Wolvegea foar in bettere wetterôffier. Sa bliuwe ynwenners ek yn ’e takomst tsjin wetteroerlêst beskerme.

Yn gearwurking mei gemeente Weststellingwerf makket it wetterskip it part fan de wetterloop by Om den Noort ekstra breed mei natuerlike oeren. Sa ûntstiet der in soarte fan natuerlike slinke dy’t de yntree fan Wolvegea fan de sneldyk A32 opkreazet. It wurk is nei alle gedachten ein april 2022 klear.

De wetterrin deunby de oprit nei de sneldyk A32 is no te smel foar in goede wetterôffier en foldocht net oan de easken. Troch dy te ferbreedzjen, ferbetteret it wetterskip de trochstreaming nei gemaal Stellingewei en kin de wettergong mear wetter bergje. Dat beheint de gefolgen fan wetteroerlêst by stoartbuien, dy’t troch de klimaatferoaring hieltyd faker foarkomme. En yn riten fan ekstreme drûchte kin it wetter skielk better fêstholden wurde.

It Wetterskip Fryslân kin nei de ferbreding de wetterrin ekologysk ûnderhâlde. Dêrby bliuwe hieltyd oan ien kant de wetterplanten stean. Dat is goed foar de wetterkwaliteit (skjinner wetter) en it bioferskaat.

Natuerlike oeren

Wetterskip Fryslân graaft it wetter by Om den Noort lâns tusken de twa rotondes, oer in lingte fan likernôch 225 meter ekstra breed út. Dêr komt in nije wetterpartij yn ’e foarm fan in slinke mei natuerlike, flauwe oeren. De ûndjippe oergong nei de drûge oer is in goed leefgebiet foar planten en bisten.

De oan te pakken trajekten

It wetterskip ferbredet yn totaal 1500 meter fan de wetterrin beneasten Wolvega. It giet om it part oan de westkant fan de sneldyk A32: it trajekt fan de krusing fan de Haadwei en Om den Noord ôf, by Atalanta del oant de lûdswâl fan de A32. It oare te ferbreedzjen trajekt leit oan de eastkant fan de Stellingewei en einiget by gemaal Stellingewei.

Neist it ferbreedzjen fan de wettergong wurde in stikmannich damen en dûkers oanpast of fuorthelle. It Wetterskip Fryslân ynvestearret yn totaal 350.000 euro yn it projekt.

Mear ynformaasje oer it projekt is te finen op: www.wetterskipfryslan.nl/wolvegaoost.