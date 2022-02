Waarpraatsje: Winter fier fuort

DE JOUWER – It wie tiisdei ûnlijich, mar geandewei waard it wol in bytsje better waar. De winter bliuwt fier fuort.

Tiisdeitenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf en der kin noch in bui falle. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd en by de noardlike kust lâns stiet der sa út en troch noch in stoarmige wyn. It wurdt 5 graden.

Woansdei sil de sinne earst wat skine, mar letter rekket de loft berûn en kin it wat reine. De weste- oant noardwestewyn is matich, mar by de kust lâns en yn it Waadgebiet stiet earst noch mear wyn. Yn ‘e rin fan ‘e dei krimpt de wyn nei rjochtingen tusken it suden en it westen. Mei in graad of 8 is it wer myld foar de tiid fan it jier.

It waar giet ek op de oare dagen fan dizze wike bot hinne en wer.

Jan Brinksma