Waarpraatsje: Wer in soad wyn

DE JOUWER – Nei in kreaze sneon en in strieminne snein krije wy wer in soad wyn.

Sneintejûn falle der, nei alle gedachten, in pear flinke buien. De súdweste- oant westewyn is krêftich oant hurd, by de kust lâns stoarmich. It kin sels efkes stoarmje. Der binne boppedat swiere oant tige swiere wynpûsten. Sneintenacht falle der ek in pear buien, miskien wol mei heil, wiete snie en tonger. De westewyn jout him wol wat del, mar it bliuwt rûzich. It wurdt in graad of 4.

Moandei reint it wer in skoft, mar yn ‘e neimiddei klearret it wat op. Der kin dan noch wol in bui falle en der stiet in krêftige oant hurde westewyn, by de kust lâns kin it wer in skoft stoarmje. Oerol binne dan ek wer swiere oant tige swiere wynpûsten. Letter op ‘e dei rommet de wyn nei it noardwesten en jout er him wat del. It wurdt 8 graden mar troch de wyn is it ûnlijich.

Fan tiisdei ôf wurdt it stadichoan wat rêstiger.

Jan Brinksma