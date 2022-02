Waarpraatsje: Twa ‘kâlde’ nachten

DE JOUWER – Nei in rûzige nacht en freedtemoarn waard it letter op ‘e dei wat better waar. It wykein hat twa gesichten en yn ‘e nachten kin it in graad frieze.

Freedtenacht wurdt it helder. De swakke wyn komt earst út ferskillende rjochtingen, mar letter boazet de wyn wat oan en giet nei it suden. De temperatuer leit tusken de 3 graden by de kust lâns en mear de provinsje yn krekt ûnder it friespunt.

Sneon skynt de sinne flink, mar der is ek hege bewolking en letter op ‘e dei rekket de loft berûn. De sudewyn wurdt matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei 6 graden en de wyn fielt it kâld oan.

Sneontenacht is it ek noch oan ’e kâlde kant, mar snein feroaret it waar. Wy sille de sinne net in soad sjen en it reint sa út en troch. By in frij krêftige oant krêftige sudewyn wurdt it in graad of 9.

Takomme wike is myld, ritich en rûzich.

Jan Brinksma