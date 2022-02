Waarpraatsje: Tongersdei ûnlijich

DE JOUWER – It wie woansdei hiel kreas waar mei in soad sinne, mar der stie noch wol flink wat wyn. Tongersdei wurdt it wer in wiete en rûzige dei.

Woansdeitenacht is de loft berûn. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 5 graden.

Tongersdei is it skier en yn ‘e middei reint it in skoft. Letter falle der ek noch in pear buien, miskien wol mei heil en tonger. De súdwestewyn rommet yn ‘e rin fan ‘e dei nei it westen en is matich, by de kust lâns frij krêftich. Dêr is yn buien ek kâns op swiere wynpûsten. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Freed feroaret der noch net folle, mar fan sneon ôf knapt it waar tige op.

Jan Brinksma