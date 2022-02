Waarpraatsje: Tongersdei skier

DE JOUWER – It waar op woansdei wie suver hast in presintsje. Op in soad plakken wie de sinne goed en lang te sjen en dat wie net ferwachte. Tongersdei wurdt wer in skiere dei mei storein.

Woansdeitenacht is it bewolkt en kin it sa út en troch wat (sto)reine. By in matige súdwestewyn wurdt it 6 graden.

Tongersdei (sto)reint it by tiden ek en wy sille de sinne, nei alle gedachten, net sjen. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns ek wolris frij krêftich. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Freed is it ek skier, rûzich en noch wat wieter.

Jan Brinksma