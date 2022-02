Waarpraatsje: (Swiere) stoarm

DE JOUWER – Nei in tige rûzich skoft mei rûnom yn Fryslân stoarmskea, wurdt it freed noch folle rûger. It KNMI hat foar in grut part fan Nederlân koade oranje ôfkundige.

Tongersdeitenacht rekket de loft berûn, mar it bliuwt, nei alle gedachten, noch drûch. Mei in matige sudewyn is it in hiel stik rêstiger as de leste oardel dei. It wurdt in graad as 5.

Freed is it bewolkt en it reint in skoft. Yn ‘e middei falle der in pear flinke buien en dêrnei kin it wat opklearje. Geandewei de dei boazet de súdweste- oant westewyn bot oan. Boppe it fêstelân fan Fryslân wurdt de wyn hurd oant stoarmich. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet yn ‘e rin fan ‘e middei in (swiere) westerstoarm. Der is boppedat oerol kâns op swiere oant tige swiere wynspûsten. Mei goed 10 graden is it wol myld foar de tiid fan it jier.

Ek yn it wykein stiet der in soad wyn.

Warskôging: Freedtemiddei en freedtejûn is der in hiel Fryslân, it folsleine Waadgebiet en de Iselmar kâns op stoarm oant swiere stoarm mei wynpûsten fan boppe de 100 kilometer yn ‘e oere.

Jan Brinksma