Waarpraatsje: Stoarm(ich)

DE JOUWER – It is hjerstich mei in soad wyn en it wurdt noch in hiel stik rûziger. Hjoed, moarn en oaremoarn is it stoarmich mei kâns op swiere oant tige swiere wynpûsten.

Woansdeitejûn falle der flinke buien en de súdwestewyn boazet oan. Boppe is fêstelân fan Fryslân wurdt de wyn krêftich oant hurd, by de kust lâns en boppe de Iselmar stoarmich mei oeral kâns op swiere wynpûsten. Yn ‘e nacht klearret it wat op, mar dan kin der noch wol in bui falle. Der stiet in hiel soad wyn en by de noardlike kust lâns kin it in skoft stoarmje. De kâns op swiere wynpûsten bliuwt. It wurdt 6 graden.

Tongersdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. In bui is net hielendal útsletten. De westewyn is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns hurd en by de noardlike kust lâns stoarmich. Yn ‘e rin fan ‘e dei jout de wyn him wat del. It wurdt in graad as 9.

Freed wurdt wer in hiel rûge dei mei kâns op stoarm en swiere wynpûsten.

Warskôging: Woansdeitejûn, woansdeitenacht en tongersdei is der in grutte kâns op swiere oant tige swiere wynpûsten.

Jan Brinksma