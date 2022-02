Waarpraatsje: Soad wyn

DE JOUWER – It bleau tiisdei lang drûch, mar lang om let sette it dan dochs op in reinen. Wy krije no trije tige rûzige dagen.

Tiisdeitenacht is de loft berûn en it reint sa út en troch. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Woansdei kin it earst noch reine, mar letter wurdt it drûch en sjogge wy miskien noch wol efkes in glimp fan ‘e sinne. Letter op ‘e dei reint it wer en yn ‘e jûn kinne der ek flinke buien falle. De wyn boazet oan en wurdt frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd. Letter op ‘e dei begjint it noch hurder te waaien en is der ek kâns op swiere wynpûsten. Mei goed 10 graden is it wol myld.

Tongersdei en freed wurde twa hiel rûge dagen.

Jan Brinksma