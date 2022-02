Waarpraatsje: Soad sinne

DE JOUWER – It wie in strieljend wykein mei in hiel soad sinne, mar der stie snein wol wat mear wyn as sneon. Moandei skynt de sinne ek hast de hiele dei.

Sneintenacht is it helder. De súdeastwyn is swak oant matich, mar yn it Waadgebiet frij krêftich. De temperatuer leit tusken de +2 en -2 graden.

Moandei skynt de sinne de hiele dei, mar wat hege bewolking is letter net hielendal útsletten. De sudeastewyn is matich, by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. It wurdt 9 graden, mar troch de wyn fielt it wol wat kâlder oan.

Tiisdei falt der wat rein.

Jan Brinksma