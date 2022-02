Waarpraatsje: Sneon drûch, snein wiet

DE JOUWER – It wie freed rûzich en ûnlijich. It wykein hat twa gesichten. Op sneon is it sa goed as drûch, mar snein wurdt in wiete dei.

Freedtenacht binne der opklearringen, mar der kin ek noch in winterske bui falle. De wyn komt út it westen en is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Sneon skynt de sinne sa út en troch en it bliuwt oerdei, sa goed as, drûch. Yn ‘e jûn reint it in skoft. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 8 graden.

Snein sil, nei alle gedachten, in ferreinde dei wurde. Der stiet boppedat in krêftige oant hurde westewyn. Mei in graad of 8 bliuwt it wol oanhâldend myld.

Takomme wike is it ek myld, mar in soad delslach wurdt net ferwachte.

Jan Brinksma