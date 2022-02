Waarpraatsje: Skier mar myld

DE JOUWER – Nei alle wetter fan it wykein, wie it moandei in kreaze en drûge dei. Wy krije no wer in pear grize dagen, mar it is wis net kâld.

Moandeitenacht is it bewolkt en it kin sa út en troch wat storeine. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Tiisdei is it skier en it kin sa út en troch wer wat storeine. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet mear wyn. It wurdt 9 graden.

Woansdei feroaret der neat oan it waar.

Jan Brinksma