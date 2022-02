Waarpraatsje: Rûzich en myld

DE JOUWER – Nei dochs wol in kreas wykein krije wy no in wike dêr’t it waar bot hinne en wer yn gean sil. It is wol myld.

Sneintenacht rekket it bewolkt en letter kin it sa út en troch reine. De sudewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt in graad of 8.

Moandei kin it earst noch sa út en troch reine, mar geandewei de dei klearret it wat op. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns krêftich en by de noardlike kust lâns krêftich oant hurd. Mei 9 graden is it myld.

Tiisdei liket in wiete dei te wurden.

Jan Brinksma