Waarpraatsje: Rûge wike

DE JOUWER – Nei in kreaze moandei wurdt it in rûge hjerstige wike mei in hiel soad wyn. It wurdt ek wiet.

Moandeitenacht is de loft foar it grutste part berûn en der is kâns op in bui(ke). Letter yn ‘e nacht kin it wat opklearje. De weste- oant súdwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 4 graden.

Tiisdei skynt de sinne earst sa út en troch, mar letter nimt de bewolking ta en sil it in skoft reine. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 7 graden, mar troch de wyn fielt it kâlder oan.

Woansdei leit de temperatuer, nei alle gedachten, boppe de 10 graden.

Jan Brinksma