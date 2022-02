Waarpraatsje: Rêstiger

DE JOUWER – Nei in hiel rûch en wiet skoft wurdt it fan tiisdei ôf rêstiger en letter ek drûger.

Moandeitenacht binne der opklearringen en it bliuwt drûch. De swakke oant matige wyn giet stadichoan fan it noardwesten nei it westen oant súdwesten. De temperatuer leit in pear graden boppe it friespunt.

Tiisdei skynt de sinne earst noch sa út en troch, mar geandewei rekket de loft wer berûn en yn ‘e middei set it op in reinen. De súdwestewyn boazet oan en wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. De temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Woansdei liket in drûge dei te wurden.

Jan Brinksma