Waarpraatsje: Oanhâldend rûzich

DE JOUWER – It waard freed lang om let in hiel stoarmige dei mei tige swiere wynpûsten en it bliuwt it hiele wykein rûzich, mar sa mâl as freed sil it net mear wurde.

Freedtejûn stiet der yn Fryslân, it Waadgebiet en boppe de Iselmar noch in hiel skoft in (swiere) stoarm út it westen. Der binne boppedat swiere oant tige swiere wynstjitten.

Freedtenacht falle der in pear buien, miskien wol mei heil en tonger. De westewyn jout him stadichoan wat del, mar it bliuwt de hiele nacht rûzich. It wurdt 5 graden.

Sneon kin de sinne earst sa út en troch noch skine, mar letter op ‘e dei rekket de loft berûn en set it op in reinen. Der stiet in stik minder wyn as freed en dy komt út it súdwesten oant westen. It wurdt in graad of 7.

Snein wurdt in wiete dei, mar it is mei in graad of 10 wol myld. Der stiet in frij krêftige oant krêftige, miskien wol hurde wyn út it súdwesten en der binne ek wer swiere wynpûsten.

Moandei is it ek noch rûch waar, fan tiisdei ôf wurdt it rêstiger.

Jan Brinksma