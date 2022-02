Waarpraatsje: Noch ien dei ritich

DE JOUWER – Nei in dei mei earst wol kreas waar, foel der letter op ‘e dei rein en dêrnei waard it hiel ûnlijich mei buien en in flinke pûster wyn. It bliuwt noch ien dei ritich.

Tongersdeitenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf en der kin noch in bui falle, miskien wol mei heil, wiete snie en in slach tonger. Yn ‘e rin fan ‘e nacht nimt de kâns op in bui fierder ta. De weste- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns krêftich oant hurd. It wurdt in graad of 3.

Freed wikseje sinne en in pear buien, miskien wol wer mei heil, wiete snie of tonger, inoar ôf. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. De temperatuer leit om de 6 graden hinne, mar yn buien kin it in pear graden kâlder wêze.

Yn it wykein knapt it waar op. De sinne skynt geregeld, it bliuwt drûch en der stiet net in soad wyn.

Jan Brinksma