Waarpraatsje: Letter wat kâlder

DE JOUWER – De kâns dat it yn febrewaris noch winter wurdt, is hiel lyts. Dochs sil it oan ’e ein fan dizze wike wol efkes wat kâlder wurde.

Tiisdeitenacht is it bewolkt en op guon plakken soe it wat storeine kinne. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 7 graden.

Woansdei is it wer skier mei yn ‘e middei en jûn kâns op (sto)rein. De oanhâldende súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns wer frij krêftich oant krêftich. Letter op ‘e dei jout de wyn him wat del. Mei 10 graden is it tige myld foar de tiid fan it jier.

Fan tongersdei ôf sille wy de sinne wat faker sjen, en fan freed ôf wurde de nachten kâlder.

Jan Brinksma