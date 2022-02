Waarpraatsje: Kreaze woansdei

DE JOUWER – Nei in lange rite mei min waar sjocht it der foar woansdei wol kreas út.

Tiisdeitenacht is it helder en drûch. De wyn giet nei it westen en is swak oant matich, by de noardlike kust lâns frij krêftich. It wurdt in graad of 3.

Woansdei skynt de sinne flink en it bliuwt de hielde dei drûch. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Mei 10 graden is it myld foar de tiid fan it jier.

Tongersdei en freed falt der wer (wat) rein.

Jan Brinksma