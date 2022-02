Waarpraatsje: Kreaze moandei

DE JOUWER – In kreaze mar rûzige sneon en in strieminne sneintemoarn, mei letter op ‘e dei wat better waar. It wie in wykein mei twa gesichten. Moandei knapt it waar wat op.

Sneintenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf en der kinne in pear (winterske) buien falle. By in swakke oant matige noardwestewyn wurdt it 3 graden.

Moandei skynt de sinne geregeld en it bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn komt út it noardwesten en is matich, by de kust lâns krêftich oant hurd. Yn ‘e middei jout de wyn him wat del. it wurdt in graad of 7.

Tiisdei liket wer in skiere dei te wurden.

Jan Brinksma