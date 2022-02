Waarpraatsje: Kreas wykein

DE JOUWER – It wie freed noch ûnlijich mei buien en in kâlde wyn, mar it waar foar it wykein sjocht der hiel goed út. Wy krije wol kâlde nachten.

Freedtenacht is it helder. De swakke wyn komt út ferskilende rjochtingen en de temperatuer leit tusken de +2 graden by de kust lâns en -3 mear de provinsje yn.

Sneon skynt de sinne hast de hiele dei en by in swakke oant matige sude- oant súdeastewyn wurdt it 9 graden. Sneontenacht kin it wer in bytsje frieze.

Snein feroaret der hast neat oan it rêstige waar. Der is wer in soad sinne en it wurdt 8 graden by in matige súdeastewyn.

Moandei is it ek drûch, mar der is dan wol wat mear bewolking.

Jan Brinksma