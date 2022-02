Waarpraatsje: Efkes yn ‘e kjeld

DE JOUWER – It wie in skiere en suterige tongersdei. Freed komme wy efkes yn ‘e kjeld telâne.

Tongersdeitenacht is it bewolkt en it kin sa út en troch wat (sto)reine. De súdwestewyn is matich, mar wurdt letter yn ‘e nacht by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It sil 6 graden wurde.

Freed is it wer skier en yn ‘e middei reint it in skoft mei ek kâns op wiete snie. Letter op ‘e middei soene wy noch in glimp fan ‘e sinne sjen kinne. De wyn komt út it súdwesten en wurdt frij krêftich, mar by de kust lâns krêftich oant hurd. Yn ‘e rin fan ‘e middei rommet de wyn nei it noardwesten. It wurdt in graad of 8 mar yn ‘e rein sakket de temperatuer nei 3 graden.

It wykein hat wer twa gesichten. Sneon bliuwt it, sa goed as, drûch, mar snein wurdt in wiete dei.

Jan Brinksma