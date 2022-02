Twadde Keamer wol net in “koroanapaspoart”

Foto: pixabay.com

It plan fan it Nederlânske regear om in “koroanapaspoart” yn te fieren, wurdt troch in mearderheid fan ‘e folksfertsjintwurdigers ôfwiisd. De Twadde Keamer is it der net mei iens dat de tagong ta beskate plakken tenei inkeld frij is foar minsken dy’t mei sa’n bewiis sjen litte kinne dat hja folslein tsjin koroana faksinearre of fan dy sykte genêzen binne.

De measte opposysjepartije en de ChristenUnie wiene al op sa’n paspoart tsjin. De PvdA hat woansdei ek te witten dien dat syn Keamerfraksje tsjin it plan stimme sil.

It “koroanapaspoart” wurdt op it stuit al folop brûkt, mar minsken dy’t mei in testútslach sjen litte kinne dat hja gjin koroana hawwe, krije ek tagong. De regeling laat ta in protte wjerstân. It is ek net dúdlik oft dy noch doel hat, no’t it omikronskaai fan it koroanafirus sa hurd omgiet en boppedat folle minder minsken slim siik makket as âldere leaten oan ‘e koroanastambeam.