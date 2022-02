Twa op de trije jonge froulju ûnderfine strjityntimidaasje

Twa op de trije jonge froulju (tusken de tolve en 25 jier) binne tusken 2020 en 2021 op strjitte lestich fallen. Dat meldt it Sintraal Buro foar de Statistyk (CBS), dat strjityntimidaasje foar it earst lanlik ûndersocht hat. De helte fan de famkes en froulju waard tsjin it sin op strjitte neifluite. In fearn waard boppedat wolris efternei rûn of efterfolge.

Dielnimmers oan it ûndersyk koene oanjaan oft sy yn de tolve moannen derfoar te krijen hân hiene mei strjityntimidaasje. Jonge froulju tusken de achttjin oant 21 jier ûnderfûnen dat it meast. Mar ek tsieners tusken de fjirtjin en achttjin jier waarden slachtoffer. Fan harren seit santich persint op ‘e dyk lestich fallen te wêzen.

Jonge froulju hawwe it faakst te krijen mei neifluitsjen, systerjen of roppen. In treddepart fan de froulju nei wa’t systere of fluite is, fielde him op it stuit dat it barde ûnfeilich of bang. Fan de froulju dy’t efternei sitten of efterfolge waarden, ûnderfûn 85 persint gefoelens fan eangst en ûnfeiligens.

Manlju hawwe ek te krijen mei strjityntimidaasje, sa stiet yn it ûndersyk. Fan de jonges en manlju tusken de tolve en 25 jier is ien op de trije yn 2020 en/of 2021 op strjitte yntimidearre. Neiroppen komt dêr it meast by foar: likernôch ien op de fiif jonges en manlju makket dat wolris mei, fan harren wurdt 39 persint yrritearre of lilk.

It ûndersyk lit ek sjen wat jonge froulju dogge as se op ’e dyk lestich fallen wurde. In mearderheid (64 persint) negearret it. It komt ek foar dat se selskip sykje of ien skilje (37 persint). Ien op de fiif froulju pakt in ‘ferdiginingswapen’, lykas kaaien, deodorant of in piperspuitbus. In mearderheid fan de manlju negearret it ek as se mei strjityntimidaasje te krijen hawwe. Likernôch in fyfde fan harren laket derom, sprekt de dieder(s) oan of reagearret ôfwizend of lilk.