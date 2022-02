Subsydzje foar eksperiminten mei natuerynklusive lânbou yn feangreidegebiet

Boeren, dy’t eksperimintearje wolle mei natuerynklusive lânbou yn it Fryske feangreidegebiet, kinne dêr fan 1 maart ôf subsydzje foar oanfreegje.

Natuerynklusive lânbou is in wize fan buorkjen dêr’t boeren each by hawwe foar de natuer en bioferskaat. It kin bygelyks gean om in idee of eksperimint foar in gersmatte dy’t oer wiete omstannichheden kin, behâld en beskerming fan greidefûgels of it stimulearjen fan it bioferskaat fan de grûn. Fanwege it sukses en de leechdrompelichheid fan de subsydzje dy’t ferline jier iepensteld waard, wurdt dy oant en mei 1 septimber 2024 ferlinge. Der is maksimaal € 25.000 subsydzje de oanfraach beskikber. Mei-inoar is € 100.000,- beskikber. Oanfreegje kin fia de webside www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Deputearre Klaas Fokkinga: “Ik bin bliid dat wy op dizze wize de boeren ynspirearje kinne om te eksperimintearjen. Mei dizze subsydzjes kinne boeren yn dit gebiet bygelyks in wize útfine om greidefûgels better te beskermjen. Hja hawwe ferstân fan harren fak en witte it bêste hoe’t wy de needsaaklike feroaringen yn ’e lânbou temjitte gean kinne. Dat draacht daliks by oan ús duorsume libbensfermidden en de Fryske brede wolfeart.”

Fernijende ideeën

Boeren hawwe sels faak al ideeën oer hoe’t se it bioferskaat op harren bedriuw fersterkje kinne. Op grûn fan eigen ûnderfiningen op it boerehiem sjogge se mooglikheden foar de takomst. Sa wurdt der bygelyks eksperimintearre mei krûderyk gerslân of it ynpassen fan natuerynklusive maatregels yn de bedriuwsfiering. It subsydzje Natuerynklusive eksperiminten kin dizze eksperiminten fierder bringe. Dat kin boeren ynspirearje om mei nije ideeën foar natuerynklusive lânbou te kommen. Betingst is dat it giet om fernijende ideeën fan op syn minst twa dielnimmers, dêr’t op syn minst ien fan agrarysk ûndernimmer yn it feangreidegebiet is.

Regio-ôfspraak Natuerynklusive lânbou

De subsydzje Natuerynklusive eksperiminten is ûnderdiel fan de Regiodeal Natuerynklusive lânbou dêr’t de provinsjes Drinte, Fryslân en Grinslân inisjativen foar in mear natuerynklusive lânbou yn Noard-Nederlân mei stimulearje en ferhastigje wolle. It oanfraachformulier foar de subsydzje is te finen op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.