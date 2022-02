Start nije eksposysje ‘Skatten fan Doggerlân’ yn Natuermuseum Fryslân

Fan de krookjefakânsje ôf is in nije eksposysje te sjen yn it Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert: Skatten fan Doggerlân. De besikers meitsje in tiidreis fan in miljoen jier nei in ferdwûne prehistoaryske wrâld op ’e boaiem fan de Noardsee. Se komme mear te witten oer de bewenners en de bisten fan dat bysûndere lân en hoe’t se har steande holden yn in omjouwing en in klimaat dat, krekt as no, hieltyd feroare.

Under de weagen

As men nei de Noardsee mei syn grize weagen sjocht, kin men jin net foarstelle dat dêr ea minsken en bisten yn in fruchtber lânskip libben. In miljoen jier lyn bestie der lykwols noch gjin Noardsee en koe men fan Nederlân nei Ingelân rinne. De Noardsee wie doe Doggerlân. Neandertalers libben der tusken de mammoeten op ’e iisflakten en doe’t it klimaat stadichoan waarmer waard, luts it lân reaharten, oeroksen en de moderne minske oan.

Doggerlânfynsten

Doggerlân bestiet net mear, mar spoaren derfan binne noch hieltyd te finen op ’e strannen fan de Noardsee. It bart geregeld dat kuierders, leafhawwers en ûndersikers dêr wat bysûnders fine: bjusterbaarlike skatten lykas in kies fan in mammoet of in fûstbile út de prehistoarje. En by opspuite sânflakten en yn fiskersnetten wurde nuvere bonken en primityf ark boppe wetter helle. In stikmannich fan dy fynsten binne byinoar yn de útstalling te sjen.

De earste Neandertaler

De spektakulêrste Noardseefynst is sûnder twivel it fragmint fan de deadsholle fan in Neandertaler, dy’t 50.000 jier lyn yn Doggerlân libbe, de earste (en oant no ta iennige) fan Nederlân. Doggerlân brocht fierder in skat oan prehistoaryske wurktugen fan fjoerstien, hoarnen en bonken byinoar, lykas pylkpunten, spitsen, skaven en ymposante fûstbilen – de Switserske bûsmessen fan Neandertalers.

Bisten fan Doggerlân

In protte iistiidbisten binne útstoarn en fan harren binne inkeld bonken en kiezzen oerbleaun. Der binne bonken en modellen te sjen fan in oerokse, steppewisent, hoalebear, grothyena, reuzehart, wolhierige noashoarn en wolhierige mammoet. De bisten út de waarmere riten ferskille net folle fan de bisten dy’t we ek no noch kenne lykas elanden, wylde bargen en reaharten. Mei-inoar jouwe se in goed byld fan in lân dat foargoed ferdwûn is yn ’e djipte fan de Noardsee.

Neandertalerpaad

Yn ’e krookjefakânsje is der ek noch oars fan alles te dwaan. Bern kinne oer it Neandertalerpaad rinne en ûntdekke oft harren selskip like swier is as in mammoet. By it Fertelpunt fertelle meiwurkers mear oer de bisten fan Doggerlân.

Skatten fan Doggerlân is fan 19 febrewaris o/m 4 septimber 2022 te sjen. Yn ’e krookjefakânsje, fan 19 febrewaris o/m 6 maart, is yn Fryslân de aksje ‘Help pake & beppe de fakânsje troch’: fan 22 oant en mei 25 febrewaris krije bern fergees yntree op fertoan fan pake, beppe of oare folwoeksene. Dan is it museum alle dagen fan 10.00 oant 17.00 oere iepen, dus moandeis ek.

Sjoch foar mear ynformaasje op natuurmuseumfryslan.nl.