Slotgearkomste fan Waadaginda 2.0: hoe no fierder?

Tongersdei wie de digitale slotgearkomste fan it Interreg-projekt Waadaginda 2.0. Streekrjocht út it Forum yn Grins wei presintearre de projektmienskip de resultaten. Dêrneist binne de plannen en ambysjes foar it Dútsk-Nederlânske Waadgebiet foarsteld.

De ôfrûne fjouwer jier is in nije grinsoerskriedende gearwurkingsfoarm yn de Waadseeregio ûntwikkele. De klam lei op duorsum en wurdearjend toerisme foar it behâld en de beskerming fan it wrâlderfgoed. De wurkpakketten omfetsje ek de oerdracht fan kennis oer de Waadsee tusken toeristyske oanbieders en belanghawwers.

De projektmienskip kin weromsjen op in suksesfolle gearwurking mei in protte projekten dy’t oplevere binne út de ûnderskate wurkpakketten wei. Bygelyks op it mêd fan duorsum evenimintemanagement, it ferminderjen fan ljochtfersmoarging en barriêrefrij toerisme. In stikmannich konkrete foarbylden binne de tsjeklist foar duorsume eveneminten, dy’t as leietried tsjinnet foar it organisearjen fan duorsume eveneminten. En de griene kampanje, dêr’t ferskate opromaksjes yn it Waadgebiet by organisearre binne, in podcastsearje oer it Waad yn gearwurking mei it reistydskrift Columbus Travel en de Stjerrekaart fan it Lauwersmargebiet en de Boskplaat op Skylge. In molkenpaadfotografywurkatelier kaam út it wurkpakket ‘ferminderjen fan ljochtfersmoarging’ en learde dielnimmers de kneepkes fan fotografearjen yn it tsjuster.

Troch it dielen fan kennis tusken Dútske en Nederlânske partijen binne der ek inisjativen úteinset op it mêd fan Dark Sky. Ien fan de grutte suksessen is de erkenning fan de Dark Sky-mienskip Spiekeroog, in eilân yn it Eastfryske part fan de Waadsee.

Ferfolchprojekt, hoe fierder?

It projekt hie as doel it ûntwikkeljen en realisearjen fan grinsoerskriedend, miljeufreonlik en duorsum toerisme dêr’t it ekosysteem Waadsee by behâlden en beskerme bliuwt. Ilona Heijen (direkteur Interreg/EDR) joech by de slotgearkomste ynsjoggen yn de nije projektperioade Interreg 6a. Roger Davids (Merk Fryslân) en Peter Südbeck (Nationaalpark Niedersächsisches Wattenmeer) dielden harren ideeën foar in ferfolchprojekt, om fan it Waadgebiet ien fan de duorsumste gebieten fan Europa te meitsjen dêr’t it gebiet en syn ynwenners, ûndernimmers en belutsenen noch better fan profitearje kinne.

Oer de Waadaginda 2.0

It Interreg-projekt Waadaginda 2.0 is finansiere troch it Europeesk Fûns foar Regionale Untwikkeling, it Nedersaksyske ministearje foar Federale en Europeeske Saken en Regionale Untwikkeling, de Provinsje Fryslân en de Provinsje Grinslân. De útfiering leit by de seis partnerorganisaasjes, Stichting Merk Fryslân, Marketing Grinslân, Ynternasjonale Dollardrûte, Die Nordsee GmbH, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer en de Ostfriesland Tourismus GmbH.

Mear ynformaasje oer de Waadaginda is te finen fia www.wadden-agenda.nl.