Sint-Piter wer nei Grou ûnderweis

Sneontemoarn 12 febrewaris hopet Sint-Piter mei syn helper Âldemar wer yn Grou oan te kommen. It Sint-Piterkomitee hat dêr doar oan doar in kreaze brochsjuere besoarge, dy’t de ynwenners mei alderhande meidielingen en in protte spultsjes yn ’e feeststimming bringt. Dêr stiet de brief dy’t hjirûnder ôfprinte wurdt, ek yn.

De feestlikheden om it ferbliuw fan beide gasten hinne binne dit jier lykas ferline jier wer oanpast oan de koroanamaatregels.

Op 21 febrewaris – de eigentlike feestdei – sil it twatal om 17.30 oere troch it hiele doarp útswaaid wurde.

Op www.sintpiter.nl is fan alles te witten te kommen lykas ek op

De Grouster – Sint PiterSjoernaal 2022 Diel 1 en op

De Grouster – Sint PiterSjoernaal 2022 Diel 2

.