Sieger Bijsterveld: It lid op ’e noas

Ferhaal

De boat nei Skiermûntseach. Ik stie yn ’e lijte, op ’e hichte fan de stjoerhutte, en geniete. De skreauwende kobben tsjin it yntinse blau fan de strieljende hjerfstloft, no ris sulverwyt beskynd troch de sinne, dan wer swart yn it tsjinljocht. Sa út ’e wyn koe it hast neisimmer wêze en dat yn de moanne dy’t trochgiet foar griis en tryst. De rêst dy’t ik op it eilân hope te finen, fielde ik no al oer my kommen. It Waad, it waar en it foarútsjoch fan in pear dagen neat oars as in kuier, in boek en jûns in waarm miel by Van der Werff diene wûnders. Wat koe ik my noch mear winskje.

“Nei Skier”, sei de man dy’t neist my kaam te stean.

“Is in oare bestimming mooglik?”, frege ik – net hielendal sûnder in bewyske fan sarkasme. “Better no as nije wike.”

Ik seach de man – in echte eilanner like my sa ta – oan en wachte op in taljochting. Mar dy kaam net daliks. Blykber hearde ik op ’e hichte te wêzen fan de reden.

“Klozum, no.”

’t Wie dúdlik, dat hie ik witte moatten, mar ik hie der wier gjin inkeld benul fan wêr’t de man it oer hie. Dat waard my net kwea ôf nommen, de man woe mar wat graach syn ferhaal kwyt.

“Klozum, hiel âld feest.”

“Sinteklaas”, sei ik.

De man seach my ferneatigjend oan. “It Sinteklaasfeest is in kloon fan it Klozumfeest. ’k Sil it útlizze. Dat Sinteklaas en Klozum yn de tiid gearfalle, is gewoan tafallich sa groeid. Sa om begjin desimber hinne komme de deaden nei de ierde werom. Se dogge dan net allinne boete foar harren sûnden, mar komme ek om mei te genietsjen fan de fruchten dy’t de libbenen foar de winter yn harren skuorren opslein hawwe. De deaden, se sizze ek wol dat it duvels – kweageasten – binne, drage in masker, want se wolle net weromkend wurde.

“Yn de midsiuwen wiene duvel en masker sawat synonym”, spuide ik myn kennis fan it ûnderwerp.

“Ja…, o…, ja…”, ûntwiek de man.

“It klozumfeest is in eilânfeest”, ferfette er syn ferhaal. De toeristen, hoe wolkom oars ek, hawwe wy der leaver net by. Dêrom fiere we it dit jier ek net op 5 mar op 6 desimber, net op de snein, mar op de moandei dus.

“Dogge jo ek mei?”, frege ik.

“Wat tochten jo?”, wie de hast beledige werfraach. “Ik en myn maten slaan gjin jier oer.”

“Hoe sille jim der ditkear útsjen?”

De man lake koart. “Ja, dat kin ik jo net sizze. Sjoch, foar tolve oere meie wy net weromkend wurde. Eartiids wie it sa, dat de klozums de kweageasten ferjeie moasten. Mar de kweageasten mochten net witte wa’t dat diene, want dan soene se wraak nimme. Begripe jo?”

“Nee…”, wifele ik, “jo ha it oer de deaden, dy’t net weromkend wurde wolle en jo ha it oer kweageasten…

“Dat is itselde yn dit gefal. Op alle Waadeilannen, de Nederlânske en de Dútske, wurdt de tradysje yn de iene of oare foarm yn eare holden. Der is folle mear oer te fertellen, mar dêr hawwe we de tiid net mear foar. Sjoch, we binne der hast.” De man draaide him om en rûn fuort.

Frjemd. It like wol oft der twa saken trochinoar rûnen. It makke my nijsgjirrich. Noch foardat de boat oanlei, hie ik in beslút nommen: ik soe útfine oft de mannen mei de maskers, de klozums, deaden of duvels ferdreauwen.

In wike letter wie ik wer ûnderweis nei Skiermûntseach. It wie in dei dy’t paste yn de tiid fan it jier: ûnlijich, grau en knap winich. Ik hie in plakje binnen socht. Neist myn stoel stie in mânske koffer. Ik seach der glimkjend nei en fermakke my mei de gedachte oan wat ik mei de ynhâld dwaan soe.

Moandei, 6 desimber, njoggen oere. Foar de moanne lâns waarden tsjokke wolken nei it easten jage. Utsocht waar foar geasten en duvels. Jûn soe ik sels ûnderfine hoe’t it by it klozumfeest om en ta gie. Ik soe meihelpe om Skiermûntseach óf tsjin de deaden óf tsjin de kweageasten te beskermjen.

Ik luts de doar fan myn lytse wente efter my ticht en stie in amerij stil op it smelle fuotpaad. By it ljocht fan de strjitlampe liet ik myn eagen noch ien kear kritysk oer myn ferklaaiïng gean. Ik moast yn myn swarte toga, mei de grutte puntskuon derûnder, trochgien foar in rjochter of in magistraat fan eartiids. Op ’e holle hie ik in hege hoed, tige heech, nochal bûten model. Myn masker wie ik net hielendal tefreden oer. Ik hie op ien fan ús ministers lykje wollen, mar dat wie net slagge. Troch myn fermomming en benammen troch de lange, kromme noas like ik mear op in tsjoender as op ien fan ús regear. Hawar, wat makke it út. Ik hie in goed ferhaal, oanknopingspunten dêrfoar genôch op Skiermûntseach.

Oan de Middenstreek wie yn party huzen hielendal gjin ljocht en yn oare hiene se sa te sjen alle lampen oandien. ’t Wie dúdlik wêr’t ik wêze moast.

Dochs wat skruten folge ik in groepke manlju – manlju, dat naam ik alteast oan – ferklaaid as kij. Fan harren woe ik de keunst ôfsjen. Ik stapte mei de kij by de famylje Lootsma, dy namme stie op de doar, oer de drompel. Yn de keamer sieten nochal wat minsken, de buorlju fan lofts en rjochts wiene der ek, tocht ik. Heal ferburgen efter de keamersdoar bleau ik stean.

De âljende kij waarden laitsjend en mei in lûdroftich jûchhei ûntfongen. De klozums fierden in skets op dêr’t Carola Schouten – ‘het stikstofvrouwtje’ – in rol yn spile. Troch har ôfspraak mei de boeren moasten der kij ferdwine, hja dus. En dat wylst se de grûnstof leveren foar de lekkere tsiis ‘Van Schier’. “Yn de keuken steane hapkes en drankjes foar jimme klear”, sei de gastfrou. Se setten stommeljend ôf.

En doe wie ik oan bar. Ik sette útein mei in lofliet op ús regear en benammen op de dowetille fan EZK. It belied oangeande it boarjen nei gas en de kabel troch it eilân krigen fan my in dikke plom. Healwei myn optreden kaam ien fan de kij deryn. Hy hie syn wanten fergetten, sei er. In ko mei wanten, ik hie hast lûdop lake. De wanteko bleau in amerij stean. It fielde as stie er ynkringend nei my sjen. Myn praatsje kaam goed oer. Se hiene fansels wol troch dat ik de gek mei ús bewâldsfolkje hie.

“De nammen op it ministearje fan EZK wikselje hurder as ús kninen jongen krije, en no en dan by boskjes stjerre”, seine se.

Nei ôfrin stapte ik nei de keuken. Ik hie in drûge kiel krige en in hapke mocht ik ek wol. It wie as stiene de kij op my te wachtsjen, de grouwe kowekoppen holden se ûnder de earm. Se stoarren my stûf oan. Ik waard der ûnwis fan, pakte gau in pear stikjes tsiis fan in skaal en rûn de keuken út.

“Hé,” hearde ik efter my, “nim in drankje.”

Nee, dat moast mar net. As se myn gesicht seagen dan soene se witte dat ik net fan it eilân wie. Bûten preau ik fan de tsiis. Lekker spul hiene se op Skier, stelde ik fêst. By it folgjende adres moast ik mar wat drinke.

It waard in prachtige jûn. Oeral wie de ûntfangst like freonlik en de hapkes en drankjes – fan de lêsten naam ik net te folle – liken lekker.

Tsjin tolven sleat ik my oan by oare klozums en rûn mei nei it Doarpshûs foar de demaskerade.

Ik wie der amper yn of de fjouwer kij kamen om my hinne te stean. Wat hiene dy mei my?

“En dan no…”, de rest fan wat der troch de sprekker sein waard, gie ferlern yn it laitsjen en praten fan de klozums en fan de minsken dy’t se besocht hiene. It ‘en dan no’ fette ik op as it sein om de maskers ôf te dwaan. Myn hannen giene omheech.

“Ho!”, waard de neist my roppen. Myn earms waarden rimpen fêstgrepen. “Ho! Do net!”

Ynienen wie it folle minder rûzich om my hinne.

“In ynkringer”, sei ien fan de kij.

“Wis fan?”, frege immen.

“Ik ha mei him praat, op de boat. Syn stim koe ik út tûzen werom.”

Wreed waard de hege hoed oer myn masker lutsen. Ik koe in gjalp fan pine net betwinge.

“Fuort mei him!”

Yn in sucht hiene se my ta de doar út wurke. Ien joech my noch in triuw, stroffeljend die ik in pear stappen en luts doe hoed en masker fan myn gesicht. Foarsichtich betaaste ik myn pynlike foargevel. Sa fielt dat dus, tocht ik mei in swymke wrange selsspot, ast it lid op ’e noas krigest. Fan ’e miet ôf hiene de ‘kijklozums’ witten wa’t ik wie. It typyske kreakje yn myn stim hie my ferret. Foar de klozums fan Skier wie ik in ‘kweageast’ dy’t se op in ôfstân hâlde moasten. Na ja, in deade wie ik gelokkich net.

Dit ferhaal waard publisearre yn DE NIJE, jiergong 3, nûmer 4 (desimber 2021), dat eilannen as tema hie.