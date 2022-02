Rjochter poer op ûnbetroubere Nederlânske belestingtsjinst

Foto: It Nijs

“Kan de rechter de Belastingdienst nog geloven?” Dat frege it gerjochtshôf Arnhim-Ljouwert him sneon ôf. De rjochter wie min te sprekken oer it hâlden en dragen fan de belestingtsjinst yn in saak dy’t oanspand wie troch in bedriuw út Emmen.

De eigners fan it bedriuw, in echtpear, waarden jierrenlang troch de belestingtsjinst neiriden en boppedat beskuldige fan fraude, omdat jierren lyn ien fan harren meiwurkers fan fraude fertocht wurden wie. Ien fan harren waard der oerspand fan de fjouwerhûndert brieven en hûndert beswierskriften dy’t útwiksele binne.

De belestingtsjinst woe yn ‘e hegerberopssaak hawwe dat der neat ferkeard dien wie, mar dêr wie de rjochter it net mei iens. Dy oardiele dat de fiskus alle neiheffings ynlûkt en it bedriuw 25 tûzen euro útkeart foar de proseskosten.

De belestingtsjinst hie it echtpear op in list set fan minsken dy’t sûnder goede reden fan fraude fertocht waarden en dêrom in ekstra strange behanneling krigen. Ferline jier hat de Autoriteit Persoonsgegevens al oardiele dat dy list yn striid wie mei de Nederlânske privacywet.