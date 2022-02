Regear wol mûlkapkes en oardelmeterregel ôfskaffe

Foto: Unsplash

It Nederlânske regear wol de ferplichtings om oardel meter ôfstân fan oare minsken te hâlden en om mûlkapkes foar te binen ôfskaffe. Dat skriuwt minister fan folkssûnens Ernst Kuipers oan de Twadde Keamer. Neffens de minister is de driging fan koroana gâns minder en binne wilens safolle minsken ymmún tsjin it firus dat soks mooglik is.

Kuipers wol dat de kafees, restaurants, diskoteken, teaters ensafuorthinne oan ien oere ta iepen meie. Allinne foar grutte eveneminten mei mear as fiifhûndert dielnimmers bliuwe ynearsten noch beheinings, as it oan it regear leit.

Hoewol’t de Twadde Keamer dêr net foar is, wol it regear dat minsken dy’t nei de horeka en oare útgeansgelegenheden geane, in testbewiis, in intersbriefke of in genêzenferklearring sjen litte.

As koroana de kommende tiid net ynienen wer slimmer wurdt, soene de neamde regels op 25 febrewaris ferfalle kinne.